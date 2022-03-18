Современное медоборудование поступило в больницу №2 Дзержинска Общество

Современное медоборудование поступило в больницу №2 Дзержинска

НИА "Нижний Новгород"

Новая техника для физиотерапевтического лечения поступила в городскую больницу №2 города Дзержинска Нижегородской области.

Как сообщили в региональном минздраве, медики уже начали лечить пациентов, применяя высокотехнологичные приборы.

С помощью новых аппаратов специалисты смогут повысить эффективность оказания квалифицированной помощи.

Также в работе начали использовать аппарат низкочастотной физиотерапии последнего поколения, который оказывает обезболивающий и противовоспалительный эффекты при различных патологических состояниях.

"Нельзя недооценивать физиотерапию. Несмотря на то, что многие пациенты не рассматривают этот метод лечения и профилактики всерьез из-за того, что большинство процедур там проходит почти незаметно, это очень эффективный, с минимумом противопоказаний метод и лечения, и профилактики для взрослых и детей. От правильно подобранных физиотерапевтических процедур всегда есть стойкий, положительный эффект. Порой без посещения физиотерапевта лечение затягивается на долгое время", - рассказал главный врач больницы Андрей Дьяков.

Всего в апреле 2022 года городская больница получила более 40 единиц нового оборудования. Техника будет использоваться в стационаре городской больницы №2 и двух поликлиниках Дзержинска – №1 и №2.

Оборудование в больницу закупили в рамках территориальной программы ОМС. Общая стоимость расходов на эти цели превысила 3 млн рублей.