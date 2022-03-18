Рабочий разбился насмерть в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего во время ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, 22 апреля двое рабочих выполняли работы на проспекте Ленина в областном центре. Из-за обрушения строительных лесов 36-летний мужчина получил смертельные травмы, а его коллега был госпитализирован.

Следователи изучают обстоятельства трагедии на предмет соблюдения техники безопасности при проведении данных работ.