Рабочий разбился насмерть в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"
Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего во время ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба СУ СК, 22 апреля двое рабочих выполняли работы на проспекте Ленина в областном центре. Из-за обрушения строительных лесов 36-летний мужчина получил смертельные травмы, а его коллега был госпитализирован.
Следователи изучают обстоятельства трагедии на предмет соблюдения техники безопасности при проведении данных работ.
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