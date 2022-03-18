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Общество

Глеб Никитин: "Светлое Христово Воскресение меняет судьбы и дарит людям надежду"

24 апреля 2022 09:48  [34] Общество
Глеб Никитин: Светлое Христово Воскресение меняет судьбы и дарит людям надежду

Глеб Никитин: Светлое Христово Воскресение меняет судьбы и дарит людям надежду

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил православных верующих с Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
В празднике Пасхи многовековые традиции нашего народа сплетаются с заботами и веяниями текущего времени. Темы самопожертвования и верности, любви и спасения всегда волновали и будут волновать людей", - говорится в поздравлении.

Отмечается, что в эти дни мы особенно остро понимаем, что жизнь всегда побеждает смерть и находит себе дорогу, за зимой приходит весна, и в этом круговороте отражается наша надежда на лучшее, на преодоление всех сложностей.

"Воскрешение Христа символизирует победу правды над ложью и торжество высшей справедливости. Это повод для каждого из нас заглянуть в себя, найти теплые слова для близких людей, делать добрые дела по зову сердца", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что важно сохранять это особое пасхальное настроение и помнить о значении праздника.

"История донесла до нас свидетельства о жизни одного из самых почитаемых русских святых — Серафима Саровского. Каждого, кто приходил к нему, он встречал словами: "Христос воскресе, радость моя!" При жизни Серафим Саровский помог множеству людей. Тысячи паломников едут к нам и сегодня, чтобы поклониться святыням, связанным с его именем. Это яркий пример того, как вера в Светлое Христово Воскресение меняет судьбы и дарит людям надежду", - напомнил глава региона.

В заключение он пожелал всем в этот день здоровья и благополучия.

"Пусть беда обходит стороной ваши дома! Гармонии, любви, добрых мыслей и поступков!" - подытожил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Пасха рпц
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