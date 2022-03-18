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Спорт

Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 21 и 22 мая

24 апреля 2022 10:27  [95] Спорт
Полумарафон Беги, Герой! пройдёт в Нижнем Новгороде 21 и 22 мая

Полумарафон Беги, Герой! пройдёт в Нижнем Новгороде 21 и 22 мая

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 21 и 22 мая. Об этом сообщают организаторы забега.

Планируется, что на старт у стадиона "Нижний Новгород" выйдут около 10 тыс. бегунов.

По словам губернатора Глеба Никитина, такие мероприятия вносят серьёзный вклад в развитие массового спорта.

"У людей появляется возможность попробовать свои силы и найти единомышленников. В последние годы в Нижнем Новгороде появляются новые беговые маршруты, благоустраиваются пространства, где можно заниматься спортом. Важно, чтобы нижегородцы пользовались этими возможностями, а гости города могли это увидеть и вернуться сюда снова", - обратил внимание глава региона.

Основной старт пройдёт одновременно в 85 регионах России 22 мая.

Предусмотрены дистанции: 21,1 км., 10 км. и 5 км. Трасса в Нижнем Новгороде охватит главные достопримечательности и символы города: Стрелка Оки и Волги, кремль, набережные, старинные храмы и исторические здания.

21 мая состоится детский забег "Беги, герой" в 200, 500 м. и 1 км. преодолеют юные спортсмены в возрасте от трёх до 13 лет.

Напомним, в 2020 году Нижний Новгород получил звание "Беговой столицы России". В этом году у города есть все шансы вновь стать обладателем этого титула.

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Теги:
Бег Спорт
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