Онлайн-отбор персонала среди людей с ограниченными возможностями здоровья проведут в Нижнем Новгороде Общество

Онлайн-отбор персонала среди людей с ограниченными возможностями здоровья проведут в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Онлайн-отбор персонала среди людей с ограниченными возможностями здоровья проведут в Нижнем Новгороде 27 апреля. Об этом сообщили в областном управлении по труду и занятости населения.

Мероприятие состоится с 10:00 до 13:00 в ГКУ НО "Центр занятости населения Нижнего Новгорода".

Участники через с компьютера, ноутбука или мобильного телефона смогут напрямую пообщаться с представителями кадровых служб работодателей и пройти собеседование. Также специалисты расскажут об открытых вакансиях, льготах, характере и условиях работы.

Соискателям представится возможность задать вопросы работодателям в чате, отправить свое электронное резюме, а также получить консультации специалистов центра занятости населения по вопросам организации собственного дела, профессионального обучения, переобучения, порядка регистрации в службе занятости.