фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Мужчина в Дальнеконстантиновском районе не выплыл после прыжка в пруд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой не ЕДДС.
Трагедия произошла около 19:15 23 апреля в посёлке Ивановка. Спасателей на место вызвали очевидцы.
Уже 24 апреля на место выдвинулась водолазная группа. Около полудня из водоёма было извлечено тело 29-летнего мужчины.
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