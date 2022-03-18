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Происшествия

Мужчина в Дальнеконстантиновском районе не выплыл после прыжка в пруд

24 апреля 2022 15:51  [1] Происшествия
фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мужчина в Дальнеконстантиновском районе не выплыл после прыжка в пруд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой не ЕДДС.

Трагедия произошла около 19:15 23 апреля в посёлке Ивановка. Спасателей на место вызвали очевидцы.

Уже 24 апреля на место выдвинулась водолазная группа. Около полудня из водоёма было извлечено тело 29-летнего мужчины.

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