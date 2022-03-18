Мужчина в Дальнеконстантиновском районе не выплыл после прыжка в пруд Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мужчина в Дальнеконстантиновском районе не выплыл после прыжка в пруд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой не ЕДДС.

Трагедия произошла около 19:15 23 апреля в посёлке Ивановка. Спасателей на место вызвали очевидцы.

Уже 24 апреля на место выдвинулась водолазная группа. Около полудня из водоёма было извлечено тело 29-летнего мужчины.