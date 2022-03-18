Здание магазина "Пятёрочка" в пос. Луч сгорело на площади 1,5 тыс. кв. м Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Здание магазина "Пятёрочка" сгорело на площади 1,5 тыс. кв. м. в нижегородском посёлке Луч. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Согласно информации, вызов на пожар в Приокском районе поступил в 16:29 24 апреля. К 17:22 возгорание удалось локализовать на площади в 1,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли.

Было задействовано 97 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС 78 человек и 22 единицы техники.

По данным областной прокуратуры, произошло возгорание кровли, в результате чего огонь распространился на помещение продуктового магазина.

Никто не пострадал. Посетителей эвакуировали ещё до прибытия спецслужб.

Проводится проверка, решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.