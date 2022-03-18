Популярные фильмы 2017 года

Современный кинематограф активно развивается. Давайте попробуем перенестись в 2017-й год и вспомним, какие фильмы пользовались популярностью.

Стоит отметить, что фильмы 2017 года можно смотреть бесплатно на more.tv. Они считаются одними из самых интересных и захватывающих. Были сняты отличные картины, которые стоит посмотреть даже спустя много лет.

ТОП-3 фильма, которые обязательно стоит посмотреть

Режиссеры предлагают зрителям картины, которые мало кого оставят равнодушными. Мы не будем перечислять все фильмы, которые вышли на экраны. Мы обратим внимание на те, которые вызвали бурную реакцию у зрителей.

1. Притяжение

Федор Бондарчук снимает разное кино, но «Притяжение» в этом списке занимает особое место. Режиссер решил уйти от обыденности и снял фильм, в котором повествуется о контакте людей с инопланетянами.

Спецэффекты – это отдельный разговор. Но не осталась в стороне и именитая команда. Актеры показали зрителям правдивую игру и настоящие чувства.

2. Листьев: надежда умирает последней

Практически все мы помним 90-е. Если наши родители успели ощутить всю тяжесть этого времени, то дети росли и впитывали новую культуру, которая транслировалась по телевизору.

Наверное, нет такого человека, который бы не слышал про Влада Листьева. Он был уникальным человеком. Под его руководством и при его участии, советское телевиденье, где показывали только то, что угодно власти, перешло в другой разряд. Телевиденье стало совершенно другим и многие вещи, которые транслировались, вводили в шок или заставляли задуматься.

Про Листьева снято много фильмов. Но во всех акцент сделан именно на его смерти. На тут речь идет о его жизни.

3. Легенда о Коловрате

С каждым годом становится все больше фильмов, которые переносят нас в далекое прошлое. Режиссеры активно обращаются к подвигам наших предков и создают картины, которые наполнены спецэффектами и музыкой, от которой мурашки по телу бегут.

В какой-то период продюсеров интересовали только патриотические фильмы. Тема Великой Отечественной войны заезжена и каких-то только фильмов на эту тему не снято.

Сегодня режиссеры и продюсеры не боятся снимать фильмы про Русь и многие исторические фильмы можно назвать интересными, потому что создатели подходят к процессу съемок ответственно.

«Легенда о Коловрате» - не просто фильм, а героическое кино. Рязанский богатырь противостоит великой орде хана Батыя. Евпатий (так зовут героя) совершает что-то неимоверное. Никто не верил в то, что у него что-то получится.

Зрителей ждет масса впечатлений и возможность погрузиться в прошлое. Кино заслуживает внимания, потому что снято отлично.

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