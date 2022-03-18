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Анонсы событий для СМИ на 25 апреля 2022 года
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Политика

Делегация Нижегородской области во главе с губернатором работает в Узбекистане

25 апреля 2022 08:53  [177] Политика

Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным работает в Узбекистане. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, делегация примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля 2022 года в Ташкенте.

Отмечается, что в ходе выставки будет представлен промышленный и научно-технический потенциал региона.

В состав делегации Нижегородской области также вошли заместители губернатора Андрей Саносян, Андрей Бетин и Петр Банников, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, министр образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова, ректоры нижегородских вузов, представители промышленных предприятий и региональных институтов развития.

В ходе мероприятий запланировано подписание меморандума о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и Хокимиятом Навоийской области (Республика Узбекистан).

Также Глеб Никитин и представители нижегородской делегации примут участие в главной пленарной сессии "Центральная Азия: пространство технологического прорыва".

После этого запланирована встреча Глеба Никитина с министром высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Абдукодиром Тошкуловым в Национальном университете Узбекистана.

Планируется, что состоится подписание соглашений между нижегородскими и узбекскими вузами.

Также в рамках работы нижегородской делегации в Узбекистане предполагается установление побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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