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Нижегородцы смогут задать вопросы по теме защиты персональных данных

25 апреля 2022 11:01  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы смогут задать вопросы по теме защиты персональных данных. Об этом сообщили в управлении Роскомнадзора по ПФО.

Согласно информации, в 10:00 27 апреля состоится прием граждан по вопросам в сфере связи, средств массовой информации и защите персональных данных в приемной президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Встречу проведет руководитель управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу Наталья Альхимович.

Прием граждан пройдет в первом корпусе Кремля.

Записаться на прием можно по телефону: 8(831)435-16-77.

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Теги:
Прием граждан
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