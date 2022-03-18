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Нижегородцы смогут задать вопросы по теме защиты персональных данных. Об этом сообщили в управлении Роскомнадзора по ПФО.
Согласно информации, в 10:00 27 апреля состоится прием граждан по вопросам в сфере связи, средств массовой информации и защите персональных данных в приемной президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Встречу проведет руководитель управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу Наталья Альхимович.
Прием граждан пройдет в первом корпусе Кремля.
Записаться на прием можно по телефону: 8(831)435-16-77.
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