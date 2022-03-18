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Культура и отдых

Почти тысяча человек написали "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде

25 апреля 2022 13:08  [45] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти тысяча человек написали "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, 980 нижегородцев на 31 очной площадке, а также онлайн в формате #пишемдома, написали фрагменты текста Марины Степновой "Девятисотый".

Всего на проверку было сдано 1022 работы, из которых 54 были выполнены без ошибок.

Самыми крупными площадками диктанта в Нижнем Новгороде стали Точка кипения НГЛУ (175 участников), корпус ВШЭ на Большой Печёрской (89 участников) и ТРЦ "Жар-Птица" (84 участника). 

Основными площадками для проверки работ были Высшая школа экономики, где работало 44 проверяющих, и ИФИЖ ННГУ с двумя проверяющими.

Самой популярной ошибкой у нижегородцев стало написание "под мышками". Многие писали это словосочетание слитно.

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Теги:
Тотальный диктант
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