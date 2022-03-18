Депутаты Госдумы обсудили в Сарове развитие закрытых городов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Депутаты фракции "Единой России" Государственной Думы РФ Юрий Станкевич и Вячеслав Фомичев посетили с рабочим визитом город Саров, где обсудили развитие закрытых административно-территориальных образований.

Парламентарии провели рабочее совещание с руководством города по вопросам развития ЗАТО Саров, а также встретились с руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ. После этого они посетили музей военно-морской славы им. адмирала Ф.Ф. Ушакова и Свято-Успенскую Саровскую пустынь.

Как рассказал депутат Госдумы Юрий Станкевич, им удалось посмотреть, чем сегодня живут закрытые города, какие государственные задачи выполняют ядерные предприятия, а также познакомиться с богатейшей историей города Сарова.

"Мы получили подробную информацию о распределении бюджетных средств, понимаем, что есть долгосрочные перспективы по развитию территории. Ряд вопросов по функционированию закрытых городов требует федеральной поддержки, чтобы люди могли полноценно работать, обеспечивая национальную безопасность. Сегодня правительство России уделяет большое внимание развитию оборонно-промышленного комплекса, поддерживает на достойном уровне наш потенциал с учетом современных тенденций. Саров в этом смысле является флагманов нашей атомной промышленности, местом, в которое вкладываются серьезные средства. А администрация при поддержке всех уровней власти стремится создать достойные условия, чтобы молодые ученые максимально могли раскрыть и реализовать свой потенциал на благо страны", - сказал Юрий Станкевич.

"Долгие годы мечтал посетить город Саров, и сделать это в пасхальные дни – особенно торжественно. Здесь такое мощное духовное начало и безграничный научный потенциал. Здесь люди мыслят глобально и выполняют самые благие задачи, обеспечивая передовыми технологиями наше Отечество. Есть вопросы, которые волнуют многие закрытые территориальные образования. Конечно, и Саров требует дальнейшего развития и поиска новых подходов. Поэтому продолжим обсуждать это уже в Государственной Думе", - подчеркнул депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

Отдельной темой для обсуждения стали вопросы, связанные с изменением федерального закона о местном самоуправлении.

"Наша основная задача сделать так, чтобы подобные особые территориальные формирования, к которым относится и Саров, в новой конструкции чувствовали себя комфортно. Они должны иметь возможность в полном объеме получать бюджетные средства из различных источников и расходовать их, опираясь на запросы жителей и предприятий. Мы должны обсудить все возможные механизмы, выбрать наилучшие варианты, которые и лягут в основу законодательных решений", - отметил Юрий Станкевич.

Многие из поднятых тем после изучения должны быть включены в повестку Государственной Думы для дальнейших законодательных изменений. Они могут касаться вопросов бюджетной обеспеченности, развития ЗАТО, а также создания достойных условий труда ученых и жизни жителей.