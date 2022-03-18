ВТБ запускает новый поток бесплатного курса "Старт бизнеса за 5 недель" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ открыл прием заявок на новый поток бесплатного онлайн-курса "Старт бизнеса за 5 недель" на информационно-образовательном портале "Ближе к делу". Курс подойдет начинающим предпринимателям без профессионального опыта.

Курс состоит из пяти модулей, в каждый из которых включены видеоуроки бизнес-экспертов, а также дистанционные встречи для разбора домашних заданий и ответов на вопросы участников. Программа предусматривает обучение анализу конкурентной ситуации, расчету юнит-экономики, запуску MVP (минимально жизнеспособного продукта), формированию уникального торгового предложения и эффективному позиционированию бизнеса. Курс доступен как для самостоятельного прохождения, так и в группе с поддержкой кураторов. Выбрать удобный формат можно на старте обучения.

ВТБ запустил первый поток курса "Старт бизнеса за 5 недель" в феврале этого года. Его выпускниками стали более 1,7 тыс. участников, из них 1,5 тыс. прошли обучение самостоятельно, а 200 человек - в группах. Программа второго потока учитывает изменения в текущей экономической ситуации. В нее включены консультации и вебинары с экспертами по антикризисному управлению, а также учебный блок с анализом наиболее актуальных на данный момент ниш для открытия бизнеса.

На портале ВТБ "Ближе к делу" предприниматели могут получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры сервисов для бизнеса.

Подробная информация и регистрация на курс на сайте.