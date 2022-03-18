Более 5 тысяч фотографий героев бесплатно изготовлены для участников акции "Бессмертный полк" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 5 тысяч фотографий героев бесплатно изготовлены для участников акции "Бессмертный полк" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, министерство социальной политики Нижегородской области с 2017 года помогает жителям региона, желающим принять участвовать в шествии, но не имеющих материальной возможности распечатать фотографию.

Нижегородцы могут обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и фотографию участника Великой Отечественной войны.

Для обратившихся будет организована бесплатная печать фотографий для штендеров в формате А4.

Как отметили в Минсоцполитики,за помощью в распечатке обратилось уже более 600 человек.

Адреса и телефоны управлений соцзащиты населения муниципальных образований Нижегородской области размещены по ссылке.

Напомним, что в 2022 году шествие Бессмертного полка пройдет в офлайн-формате. Подробная информация размещена на сайте Бессмертного полка России.