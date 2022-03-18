Шествие "Бессмертный полк" 9 мая стартует от Нижегородской ярмарки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В этом году шествие "Бессмертный полк" вновь пройдет в традиционном формате. Так, в День Победы, 9 мая, колонны с портретами героев Великой Отечественной войны пройдут во всех городах Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде начало сбора и построения колонн состоится с 8:00 до 10:00 на Нижегородской ярмарке. Проход к месту сбора будет открыт с ул. Советской, а КПП для прохода будут расположены на пл. Ленина.

"Бессмертный полк" станет завершением Парада Победы на Нижневолжской набережной. Колонны пройдут по маршруту: ул. Советская – Канавинский мост - Нижневолжская набережная – Парк Победы, где по окончании шествия состоится праздничная программа.

Добраться до Нижегородской ярмарки можно будет на бесплатных шаттлах, которые предоставит городская администрация. Транспорт начнёт работу с 7:30 и будет отходить к месту сбора колонн по мере загрузки пассажирами. Последнее отправление автобусов – в 9:30.

Места подачи автобусов в Нижнем Новгороде:

Ленинский район

- площадь перед к/т "Россия" (пр. Ленина, 32);

- площадка у ЦНТ "Комсомолка" (пл. Комсомольская, 6);

- площадка у остановки общественного транспорта на пр. Ленина, 76;

Приокский район - площадка перед кинотеатром "Электрон" (пр. Гагарина, 98);



Советский район - пл. Советская;

Сормовский район - площадка перед въездом на стадион "Труд" (бул. Юбилейный, 31);

Московский район - площадка около райадминистрации (Берёзовская, 100);

Автозаводский район

- пр. Ильича, 31;

- парковка магазина О’кей (пр. Ленина, 113);

Канавинский район

- ул. Карла Маркса, 20;

- ул. Гороховецкая, 12;

Нижегородский район

- конечная остановка автобуса (ул. Усилова, 14);

- стоянка ТЦ "Индиго" (Казанское шоссе, 11);

- стоянка отеля "Азимут" (ул. Заломова, 2);

- стоянка около администрации района (ул. Пискунова, 1).

Напомним, штендер с портретом семейного героя для участия в шествии можно изготовить самостоятельно или заказать в фото-мастерской.

Тем же нижегородцам, кто не имеет материальной возможности распечатать фотографию, региональное министерство социальной политики готово оказать помощь. Для этого граждане могут обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и фотографию участника Великой Отечественной войны. Для обратившихся будет организована бесплатная печать фотографий для штендеров в формате А4.

Адреса и телефоны управлений соцзащиты населения муниципальных образований Нижегородской области размещены по ссылке.