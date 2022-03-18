Шествие "Бессмертный полк" 9 мая стартует от Нижегородской ярмарки

В этом году шествие "Бессмертный полк" вновь пройдет в традиционном формате. Так, в День Победы, 9 мая, колонны с портретами героев Великой Отечественной войны пройдут во всех городах Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде начало сбора и построения колонн состоится с 8:00 до 10:00 на Нижегородской ярмарке. Проход к месту сбора будет открыт с ул. Советской, а КПП для прохода будут расположены на пл. Ленина.
"Бессмертный полк" станет завершением Парада Победы на Нижневолжской набережной. Колонны пройдут по маршруту: ул. Советская – Канавинский мост - Нижневолжская набережная – Парк Победы, где по окончании шествия состоится праздничная программа.
Добраться до Нижегородской ярмарки можно будет на бесплатных шаттлах, которые предоставит городская администрация. Транспорт начнёт работу с 7:30 и будет отходить к месту сбора колонн по мере загрузки пассажирами. Последнее отправление автобусов – в 9:30.
Места подачи автобусов в Нижнем Новгороде:
Ленинский район
- площадь перед к/т "Россия" (пр. Ленина, 32);
- площадка у ЦНТ "Комсомолка" (пл. Комсомольская, 6);
- площадка у остановки общественного транспорта на пр. Ленина, 76;
Приокский район - площадка перед кинотеатром "Электрон" (пр. Гагарина, 98);
Советский район - пл. Советская;
Сормовский район - площадка перед въездом на стадион "Труд" (бул. Юбилейный, 31);
Московский район - площадка около райадминистрации (Берёзовская, 100);
Автозаводский район
- пр. Ильича, 31;
- парковка магазина О’кей (пр. Ленина, 113);
Канавинский район
- ул. Карла Маркса, 20;
- ул. Гороховецкая, 12;
Нижегородский район
- конечная остановка автобуса (ул. Усилова, 14);
- стоянка ТЦ "Индиго" (Казанское шоссе, 11);
- стоянка отеля "Азимут" (ул. Заломова, 2);
- стоянка около администрации района (ул. Пискунова, 1).
Напомним, штендер с портретом семейного героя для участия в шествии можно изготовить самостоятельно или заказать в фото-мастерской.
Тем же нижегородцам, кто не имеет материальной возможности распечатать фотографию, региональное министерство социальной политики готово оказать помощь. Для этого граждане могут обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и фотографию участника Великой Отечественной войны. Для обратившихся будет организована бесплатная печать фотографий для штендеров в формате А4.
Адреса и телефоны управлений соцзащиты населения муниципальных образований Нижегородской области размещены по ссылке.
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