Нижегородский водоканал вошел в число победителей премии по цифровой трансформации CDO/CDTO Бизнес

Фото: пресс-служба нижегородского водоканала

Нижегородский водоканал вошел в число победителей премии по цифровой трансформации CDO/CDTO. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 26 апреля в Москве состоялся III Российский Саммит и подведение итогов премии за достижения в области цифровой трансформации организаций "CDO/CDTO Award 2022" - одной из самых значимых премий в области IT-технологий и цифровой трансформации. Нижегородский водоканал стал единственным ресурсоснабжающим предприятием, представленным на премии. И второй год подряд вошел в число победителей, в этом году в номинации Digital – трансформация года.

Директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев заявил, что на саммите компания представляла стратегию развития цифровых технологий на срок до 2025 года. В соответствии с ней уже реализованы 36 проектов, затраты на разработку которых составили гораздо меньше полученной экономической выгоды.

"При разработке стратегии мы отталкивались от того, что основными целями цифровизации на ресурсоснабжающем предприятии являются прозрачность всех бизнес-процессов, более эффективная организация труда и повышение эффективности взаимодействия с потребителями", - сказал Александр Ермольчев.

В частности, в рамках стратегии Нижегородский водоканал запустил такие проекты как "Управление производственными ресурсами", "Автоматизированная система управления технологическими процессами", Личный кабинет абонента и другие. Так, информационная система "Мобильный инспектор" позволила нарастить объем обрабатываемых в день заявок, усилить контроль и увеличить количество выписанных штрафов, а "Претензионно-исковая работа" полностью автоматизировала работу компании с дебиторской задолженностью как в досудебном, так и в судебном порядке. "Управление производственными ресурсами" позволило сократить сроки производства работ и оперативно реагировать на аварийные ситуации, делает более рациональным движение техники, персонала, снижая издержки.

Один из последних проектов, реализованный уже в 2022 году - чат-бот, который предназначен для оперативной связи с абонентами и доступен круглосуточно по ссылке.

"Для успешного внедрения проектов по автоматизации и цифровизации необходимо постоянно повышать уровень цифровой грамотности сотрудников. Для этого мы постоянно проводим работу с персоналом, который непосредственно задействован в работе с нашими системами, задавая новый стандарт профессиональных компетенций. И для реализации стратегии эта работа будет продолжена", - подчеркнул Александр Ермольчев.