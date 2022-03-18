"ТНС энерго НН" публикует график работы офисов в праздничные дни.
График работы Центров обслуживания клиентов:
- 4-5 мая – с 8:00 до 17:00 (офисы в г. Нижний Новгород на ул. Бекетова, 3Б и ул. Щербакова, 6 – с 8:00 до 19:00);
- 6 мая – с 8:00 до 16:45;
- 1, 2, 3 и 7, 8, 9, 10 мая – выходные дни.
График работы Единого контактного центра:
- 4,5,6 мая – с 8:00 до 19:00;
- 1, 2, 3 и 7, 8, 9, 10 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
Напоминаем, что получить услуги компании можно круглосуточно онлайн, без личного обращения в "ТНС энерго НН".
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии:
- на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;
- в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.
Передать показания:
- на главной странице сайта nn.tns-e.ru;
- в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";
- с помощью голосового помощника "Алиса";
- по телефонам 8(831)440-00-04 и 8(831)233-09-70 в автоматическом режиме.
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