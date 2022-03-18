"ТНС энерго НН" публикует график работы офисов в праздничные дни Бизнес

Фото: пресс-служба компании "ТНС энерго НН" публикует график работы офисов в праздничные дни. График работы Центров обслуживания клиентов: 4-5 мая – с 8:00 до 17:00 (офисы в г. Нижний Новгород на ул. Бекетова, 3Б и ул. Щербакова, 6 – с 8:00 до 19:00);

6 мая – с 8:00 до 16:45;

1, 2, 3 и 7, 8, 9, 10 мая – выходные дни. График работы Единого контактного центра: 4,5,6 мая – с 8:00 до 19:00;

1, 2, 3 и 7, 8, 9, 10 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором). Напоминаем, что получить услуги компании можно круглосуточно онлайн, без личного обращения в "ТНС энерго НН". Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии: на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;

в личном кабинете и с помощью мобильного приложения. Передать показания: на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

с помощью голосового помощника "Алиса";

по телефонам 8(831)440-00-04 и 8(831)233-09-70 в автоматическом режиме.

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