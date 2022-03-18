Дополнительные рейсы в Минеральные воды открываются из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные рейсы в Минеральные воды открываются из нижегородского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, к полетам в этот город приступает авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией Икар (Pegas Fly).

Первый рейс запланирован на 2 мая. Далее перелеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы в 12:30, а прибытие в Минеральные Воды в 14:50. Обратные рейсы будут происходить в 15:40, а прибытие в Нижний Новгород запланировано на 17:55.

Напомним, что в настоящее время авиаперевозки из нижегородского аэропорта в Минеральные Воды с посадкой в Волгограде осуществляет только одна авиакомпания - "Азимут" дважды в неделю.

Ранее сообщалось, что вылеты в Новый Уренгой открываются из нижегородского аэропорта.