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Общество

Остановочные павильоны и ограждения безопасности красят в Нижнем Новгороде

28 апреля 2022 15:41  [171] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Остановочные павильоны и ограждения безопасности красят в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству, объявленного главой города Юрием Шалабаевым. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Глава Ленинского района Александр Кулагин сообщил, что сегодня рабочие вывозят мешки мусора, собранные в рамках месячника по благоустройству, коммунальщики прометают муниципальные проезды и чистят прибордюрные полосы на улицах Июльских Дней, Памирской, Норильской и около дома № 53 по проспекту Ленина. Кроме того, проводится мойка улично-дорожной сети на улицах Менделеева, Деревообделочной, Возрождение, бульваре Заречном и др.

"Подрядчики продолжают красить трамвайные остановочные павильоны на улицах Новикова-Прибоя, Космонавта Комарова и др., очищать от мусора территории на улицах Дачной, Адмирала Нахимова, Июльских Дней, в зоне детских площадок, Молитовском затоне и на площади Комсомольской. Кроме того, ведется откачка воды с подтопляемых территорий и проблемных участков на улицах Переходникова и Лесной", - рассказал глава района.

Главы Московского района Владимир Кропотин сообщил, что дорожные рабочие сегодня подметают лотковую часть дороги по ул. Красных Зорь и на путепроводе по ул. Рябцева. "Сегодня красим колесоотбойный брус в пер. Рессорном, продолжаем очищать прибордюрные полосы на ул. Чаадаева за ж/д переездом, красим остановочные павильоны и урны на ул.Народной и в поселке Левинка", - рассказал он. В районе продолжается откачка воды на ул. Гастелло и с пр.Героев у домов 3,21,23, а звено дорожников чистит от мусора и песка дороги и тротуары в поселке Березовая Пойма. Владимир Кропотин отметил, что в районе продолжают проходить субботники.
"Вчера сотрудники администрации при поддержке жителей набрали около тридцати мешков мусора с прибрежной зоны реки Левинка", - сообщил он.

Сегодня в Сормовском районе дорожные бригады чистят дождеприемные лотки на ул.Cветлоярской, прибордюрные полосы на пл.Славы, ул.Коминтерна, Культуры, Энгельса, Карпинского, бульваре Юбилейном. В скверах также работают коммунальные службы – рабочие прометают пешеходные дорожки и чистят газоны от мусора. "На этой неделе в части скверов уже прошла акарицидная обработка – от клещей обработаны сквер на проспекте Кораблестроителей, скверы "Сосны" и "Дружба", береговая зона Силикатного озера. Общая площадь обработки составит почти 403 тыс. кв.м",- сообщила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В Приокском районе подрядные организации занимаются покраской и ремонтом урн на остановках. Работы проходят в микрорайоне Щербинки-2. Также подрядчики продолжают отрабатывать обращения жителей, например, на улице Бонч-Бруевича, у дома 10 очистили детскую площадку от мусора. "На улице Ларина делаем ямочный ремонт. Также отсыпаем гранулятом участки на улицах Нижневалдайской и Академика Сахарова. В штатном режиме собираем мусор и чистим прибордюрные полосы", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

В Автозаводском районе подрядные организации работают сегодня на ул. Дружаева, Дьяконова, Пермякова, Переходникова, пр. Октября и др. Рабочие убирают мусор с газонов, расчищают хозпроезды, вывозят мусор. "На ул. Безводной красят остановочный павильон. Всего с начала месячника окрашено 38 остановочных павильонов на ул. Магистральной, Космической, Мончегорской, Старых производственников и др. На ул. Львовской, пр. Бусыгина идет размывка дождеприемных колодцев. Ранее работы были проведены на ул.Раевского, Плотникова, Строкина, Советской Армии и др.", - заявил глава Автозаводского района Александр Нагин.

"Сегодня в уборке улично-дорожной сети Канавинского района задействовано 35 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих. На улицах Анатолия Григорьева и Вольской проходит очистка прибордюрных полос. В микрорайоне Гордеевском откачивают воду. На улицах Ивана Романова, Луначарского, Украинской, Коммунистической и Метроразвязке проходит механизированная очистка прибордюрных полос. На улице Генерала Зимина продолжаются работы по очистке колодцев", - рассказал и.о.главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

Сегодня подрядные организации Советского района чистят проезжую часть, прибордюрные полосы и газоны, прометают тротуары и собирают мусор у остановочных павильонов на улицах Саврасова, Белинского, Корнилова и на проспекте Гагарина. "За прошедшие сутки были покрашены ограждения безопасности на улице Невзоровых. Сегодня работы продолжены на улице Студеной, Ивлиева, Рокоссовского и Кулибина", - сообщил глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Сегодня для уборки Нижегородского района задействовано более 170 дорожных рабочих и 30 единиц специализированной техники. На улице Черниговской, Семашко, Володарского, дублере Красносельской ведется спил аварийных деревьев, прометание тротуаров и очистка прибордюрных полос. Подрядчики также наводят порядок – собирают и вывозят мусор на Казанском шоссе, территории Александровской Слободы, улицах Усилова, Яблоневой, Ковровской, Фруктовой, Лопатина, Касьянова. В общественных пространствах активно проходят покрасочные работы ограждений, столбов, ливневых решеток.

"После зимнего периода обнаружены как случаи вандализма, так и гарантийные, эксплуатационные замечания. К ним относятся ямочный ремонт дорожного покрытия, который сегодня ведется на дороге-дублере улицы Родионова, а также восстановление металлических элементов вследствие естественной коррозии и окисления металла зимой", – отметил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Напомним, что месячник по благоустройству продлится до 15 мая. Самым массовым его мероприятием стал прошедший 16 апреля общегородской субботник. К уборке города присоединились почти 18 тыс. человек, силами которых собрали более 9 тыс кубометров мусора.

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