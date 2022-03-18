Иммерсивная инсталляция "Кузница Победы" пройдет в Нижегородском кремле 1-12 мая Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Иммерсивная инсталляция "Кузница Победы" пройдет в Нижегородском кремле 1-12 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, инсталляция посвящена трудовому подвигу горьковчан в Великой Отечественной войне. Выставка будет проходить в обновленном Манеже.

В основе сценария - реальные исторические факты. В проекциях использованы документальные свидетельства подвига – фотографии, видео, имена тружеников. В создании экспозиции участвовали 25 артистов нижегородских театров.

Вход на выставку будет свободным, время работы – с 11:00 до 19:00. Проект разработали профильные сотрудники правительства, специалисты учреждения "Нижегородский кремль" и студия мультимедийных технологий dreamlaser.

Отмечается, что в связи с тем, что действие сопровождается яркими и частыми световыми вспышками, посещение не рекомендуется детям до шести лет и лицам, чувствительным к интенсивному свету.