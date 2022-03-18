Нижегородский водоканал запустит фонтан на пл. Минина и Пожарского 29 апреля

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Нижегородский водоканал запустит фонтан на пл. Минина и Пожарского. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, фонтан будет включён в 12:00 29 апреля.
Напомним, что именно с этого фонтана 175 лет назад началась история водопровода в Нижнем Новгороде.
Тогда площадь называлась Благовещенской, а фонтан находился ближе к стенам Кремля. Сейчас для водоснабжения он не используется, но его торжественный запуск стал красивой традицией, которой открывается сезон фонтанов в городе.
Каждый раз запуску фонтана предшествует серьезная работа по его расконсервации, ревизии оборудования и пуско-наладке. Фонтан будет радовать нижегородцев до наступления первых морозов.
В юбилейный год во время открытия фонтана будет организована выставка исторических фотографий, демонстрирующих этапы развития водоснабжения и водоотведения в Нижнем Новгороде, где профессиональный экскурсовод поделится самыми интересными фактами о первом в России напорном водопроводе, а сотрудники Нижегородского водоканала расскажут, как сейчас очищается вода, куда уходят стоки и что из себя сейчас представляет крупнейшее ресурсоснабжающее предприятие.
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