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Общество

Нижегородский водоканал запустит фонтан на пл. Минина и Пожарского 29 апреля

28 апреля 2022 16:10  [184] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал запустит фонтан на пл. Минина и Пожарского. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, фонтан будет включён в 12:00 29 апреля.

Напомним, что именно с этого фонтана 175 лет назад началась история водопровода в Нижнем Новгороде.

Тогда площадь называлась Благовещенской, а фонтан находился ближе к стенам Кремля. Сейчас для водоснабжения он не используется, но его торжественный запуск стал красивой традицией, которой открывается сезон фонтанов в городе.

Каждый раз запуску фонтана предшествует серьезная работа по его расконсервации, ревизии оборудования и пуско-наладке. Фонтан будет радовать нижегородцев до наступления первых морозов.

В юбилейный год во время открытия фонтана будет организована выставка исторических фотографий, демонстрирующих этапы развития водоснабжения и водоотведения в Нижнем Новгороде, где профессиональный экскурсовод поделится самыми интересными фактами о первом в России напорном водопроводе, а сотрудники Нижегородского водоканала расскажут, как сейчас очищается вода, куда уходят стоки и что из себя сейчас представляет крупнейшее ресурсоснабжающее предприятие.

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Теги:
Водоканал Фонтаны
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