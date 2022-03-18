Флигель Усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде отреставрируют в течение года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Во флигеле Усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде стартовали ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, Усадьба Рукавишниковых является главным зданием Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Это двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1880-х годах в духе эклектики с элементами классицизма и барокко. Отдельно стоящий флигель на уровне второго этажа связан переходом с главным усадебным домом. В настоящее время в нём располагается фондохранилище музея.

Как рассказали в правительстве, в здании более 100 лет не было комплексного ремонта - с момента передачи его музею в 1918 году. В декабре 2021 года после аварии в системе отопления музейными фондами пришлось занять помещения главного дома усадьбы.

В феврале 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о выделении более 80 млн рублей на проведение работ по сохранению данного объекта культурного наследия.

Подрядчиком стала нижегородская реставрационная компания ООО "Фрегат", а проект реставрации разработало архитектурное бюро "Асгард". В соответствии с проектной документацией, продолжительность работ составит 12 месяцев.

Во флигеле будут проведены противоаварийные работы, ремонт вентиляции, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Там проведут охранную и пожарную сигнализации и сети связи. Кроме того, в рамках проекта будут выполнены ремонтно-реставрационные работы во внутренних помещениях, на кровле и фасаде здания.