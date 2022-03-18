"Теплоэнерго" восстановит благоустройство в местах проведения зимних ремонтов до конца мая Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" восстановит благоустройство в местах проведения зимних ремонтов до конца мая. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, сотрудника компании предстоит выполнить полное благоустройство 886 участков после зимних работ по капитальному, текущему и неотложному ремонту в Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах.

Отмечается, что десятки участков уже привели в порядок – положили новый асфальт, восстановили газоны и бордюрный камень.

В настоящее время ведутся активные работы на самом крупном "зимнем" объекте – участке вдоль улицы Надежды Сусловой, где от д. №2/1 до д. №24 в конце 2021 года было заменено 1050 метров магистральных труб, производятся работы по восстановлению асфальтировки, газонов, тротуаров и установке бордюрного камня.

Участок теплотрассы на улице Надежды Сусловой показал свою малонадежность во время летних гидравлических испытаний 2021 года, и был оперативно включен в план замены для обеспечения надежного теплоснабжения более 100 домов, трех детских садов и двух школ.

Сразу после работа было выполнено временное благоустройство, которое в настоящее время заменяется на постоянное – с выполнением асфальтировки, восстановлением пешеходных дорожек и газонов. Полностью завершить работы на этом объекте планируется после майских праздников.