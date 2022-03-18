Кампания 800-летия Нижнего Новгорода победила в номинации "Государственные организации и программы" премии Effie Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Кампания 800-летия Нижнего Новгорода победила в номинации "Государственные организации и программы" премии Effie Awards Russia 2022.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, 800-летие стало стимулом для запуска целого ряда позитивных перемен.

"Юбилей Нижнего Новгорода позволил изменить к лучшему городскую среду и насытить год яркими, интересными событиями. Мы получили огромное количество положительных отзывов, тысячи людей открыли для себя Нижний и полюбили его, у нас появилось много новых друзей. Заряд юбилейного года обязательного будет продолжен. Ещё раз благодарю команду, которая работала над праздничной программой. Эта награда абсолютно заслужена", - отметил Глеб Никитин.

Кампания "Начало Нового" — это идеологическая основа 800-летия, которая не только объяснила внутренней аудитории суть масштабного праздника, складывающегося из реализации нескольких самостоятельных программ, но и информировала внешнюю аудиторию о тех преобразованиях, которые происходили в Нижнем Новгороде в 2021 году. Кампания включала такие сферы, как городская среда и событийная программа, туризм и культура, благотворительность и волонтерство. Кроме того, она выявила и продвинула во внешнюю аудиторию те смыслы, бренды и сферы, которые могут считаться определяющими для позиционирования города.

"Я очень рад, что проект оценен жюри. Проделана огромная командная работа. Особую гордость вызывает то, что "Начало Нового" — проект, который за один год победил в двух самых престижных премиях: "Серебряный лучник" и Effie Awards Russia в номинациях "Развитие и продвижение территорий" и "Государственные организации и программы" соответственно. Таких прецедентов совсем немного в нашей стране. Кроме того, это показатель работы сильной, слаженной команды, которая продолжит развивать Нижегородскую область", — рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.