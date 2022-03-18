Городская Дума приняла отчет главы Нижнего Новгорода за 2021 год Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 29 апреля на заседании городской Думы представил депутатам отчет о результатах своей деятельности и деятельности городской администрации за 2021 год.

Также в заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, замгубернатора Андрей Гнеушев, зампредседателя Заксобрания региона Дмитрий Краснов.

В своем отчете глава города подвел итоги работы мэрии по ключевым направлениям экономического, социального и инфраструктурного развития Нижнего Новгорода в минувшем году. Отдельное внимание было уделено мероприятиям по благоустройству города в рамках реализации нацпроектов и подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города. После доклада Юрий Шалабаев ответил на вопросы депутатов, направленные от постоянных комиссий и депутатских объединений.

Депутаты задали вопросы, связанные с поддержкой предпринимательства, расселения аварийного жилищного фонда, участием Нижнего Новгорода в нацпроектах в 2022 году, реструктуризацией муниципальных транспортных и дорожных предприятий, содержанием озелененных территорий и ремонтом многоквартирных домов, строительством станций снеготаяния, проведением городских ярмарок, взаимодействием мэрии с общественными организациями и НКО.

Всего городская Дума направила 55 вопросов к отчету главы города, из которых на 42 вопроса депутаты получили ответы в письменной форме.

Городская Дума приняла отчет главы города о результатах деятельности в 2021 году единогласно, за принятие проголосовали 30 присутствующих на заседании депутатов.

Глава города поблагодарил депутатов за поддержку и совместную работу.

"Большинство проектов, которые реализуются в городе, мы обсуждаем с депутатами и на заседаниях постоянных комиссий, и на рабочих совещаниях, и в ходе личных встреч. Депутатский корпус глубоко погружен в проблематику, которая есть на территории Нижнего Новгорода. Депутаты поддерживают инициативы городской администрации, безусловно, не без критики и изменений, а потом осуществляют очень эффективный контроль за их реализацией", - сказал Юрий Шалабаев.