Олег Лавричев: "Нижний Новгород встречает Первомай в статусе города трудовой доблести" Общество

Олег Лавричев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с 1 Мая.

"Уважаемые нижегородцы, от всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда. Первомай – поистине всенародный и любимый праздник! И хотя официально он существует уже 105 лет, отмечать его начали еще раньше – в Российской империи. Традиционно он несет с собой по-настоящему весеннее настроение, символизирует для всех нас добро и созидание, олицетворяет сплоченность и уважение друг к другу. В этот день мы славим Мир и Труд", - говорится в поздравлении председателя Гордумы.

"Особенно приятно, что Нижний Новгород встречает Первомай в статусе города трудовой доблести. Почетное звание было присвоено приволжской столице летом 2020 года Указом Президента России за значительный вклад горожан в победу в Великой Отечественной войне, бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, трудовой героизм и самоотверженность", - добавил он,

"Искренне желаю вам получать от труда удовлетворение и радость, успешно реализовывать свои таланты на выбранном поприще! Счастья вам и крепкого здоровья", - резюмировал Олег Лавричев.