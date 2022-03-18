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Общество

Николай Клевачкин: "Профессия пожарного всегда требует мужества, отваги и самопожертвования"

30 апреля 2022 11:22  [133] Общество
Николай Клевачкин: Профессия пожарного всегда требует мужества, отваги и самопожертвования

Николай Клевачкин: Профессия пожарного всегда требует мужества, отваги и самопожертвования

НИА "Нижний Новгород"

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Нижнего Новгорода полковник внутренней службы Николай Клевачкин направил поздравление с Днем пожарной охраны.

"30 апреля 2022 года отмечается 373-я годовщина со дня образования Российской пожарной охраны. История образования, развития и становления Российской пожарной охраны уходит во время правления русского царя Алексея Михайловича. 30 апреля 1649 года был подписан "Наказ о Градском благочинии". Этим наказом впервые в Русском государстве были заложены основы профессиональной пожарной охраны, вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров", - сказал Николай Клевачкин.

По его словам, главной задачей огнеборцев, на протяжении всего времени существования пожарной охраны, является спасение людей и имущества от огненной стихии, часто при этом рискую собственной жизнью. 

"Профессия пожарного – во все времена считалась одной из самых опасных, требующая мужества, отваги и самопожертвования. Поздравляю весь личный состав Нижегородского пожарно-спасательного гарнизона и ветеранов пожарной охраны, желаю крепкого здоровья, достатка и успехов на жизненном пути. Выражаю слова благодарности за преданность и верность служении Отечеству, высокий профессионализм, мужество и самоотверженность",  - отметил он.

Ранее председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем пожарной охраны.

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