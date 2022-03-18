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Спорт

Новым главным тренером нижегородского ХК "Торпедо" станет Игорь Ларионов

01 мая 2022 10:33  [101] Спорт
Игорь Ларионов

Игорь Ларионов

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новым главным тренером нижегородского ХК "Торпедо" станет Игорь Ларионов. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, уже есть договоренность о подписании контракта.

"Уже в июле, когда команда выйдет из отпуска, он приступит к исполнению своих обязанностей. Желаю новому главному тренеру успехов в работе на благо нижегородского хоккея", - написал Глеб Никитин.

Глава региона также добавил, что Игорь Ларионов - один из тех редких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли.

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Теги:
Торпедо Хоккей
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