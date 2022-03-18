Огромные пробки заблокировали въезд в город со стороны Ольгина

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Несколько дорожных аварий в районе Ольгина и проспекта Гагарина парализовали движение на въезде в Нижний Новгород со стороны Новинок и Ближнего Борисова.
Согласно информации, размещённой в сервисе Яндекс.Карты, огромная пробка в Нижний Новгород собралась от спорткомплекса "Новинки".
Кроме того, транспортный поток в сторону города практически не движется на трассе Р-158, начиная от села Ближнее Борисово.
Большая пробка собралась и на автодороге М-7 в Доскино в направлении Стригинского моста - вплоть до въезда в Автозаводский район.
Стоит отметить, въезд в Нижний Новгород со стороны Афонина пока свободен.
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