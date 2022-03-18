Огромные пробки заблокировали въезд в город со стороны Ольгина Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Несколько дорожных аварий в районе Ольгина и проспекта Гагарина парализовали движение на въезде в Нижний Новгород со стороны Новинок и Ближнего Борисова.

Согласно информации, размещённой в сервисе Яндекс.Карты, огромная пробка в Нижний Новгород собралась от спорткомплекса "Новинки".

Кроме того, транспортный поток в сторону города практически не движется на трассе Р-158, начиная от села Ближнее Борисово.

Большая пробка собралась и на автодороге М-7 в Доскино в направлении Стригинского моста - вплоть до въезда в Автозаводский район.

Стоит отметить, въезд в Нижний Новгород со стороны Афонина пока свободен.