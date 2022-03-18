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Общество

Ученые ННГУ приняли участие в разработке способа доставки лекарства к раковой опухоли

04 мая 2022 12:26  [71] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ННГУ приняли участие в разработке способа доставки лекарства к раковой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, в разработке нового метода доставки радиофармпрепаратов к опухоли при лечении рака приняли участие ученые лаборатории молекулярно-генетических исследований Университетской клиники ННГУ им. Лобачевского, Нового физтеха (физико-технического факультета) Университета ИТМО и Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова (Санкт-Петербург)

Как рассказали исследователи, веществом-платформой для доставки радиоактивных частиц стал карбонат кальция, который помогает лекарству накапливаться в опухоли, при этом минимально повреждая здоровые ткани. В качестве транспорта для радиоизотопа Лютеция (Lu) использовалась карбонатная оболочка. Отмечается, что лучший эффект радиофармпрепарат проявил в сочетании с химиотерапией.  

По словам заведующей лабораторией молекулярно-генетических исследований Университетской клиники ННГУ Дарьи Кузнецовой, была разработана простая и эффективная методика "упаковки" радионуклидов в частицы из карбоната кальция, которая позволяет быстро "собирать" полные капсулы и покрытые оболочкой частицы лекарственного средства.

"Поверхность частиц карбоната кальция можно модифицировать органическими добавками и молекулярными переносчиками, что повышает стабильность этих носителей в биологических жидкостях", - рассказала она.

В рамках экспериментов мыши с метастазами рака легких внутривенно получали дозы радиопрепарата. Однократная радионуклидная терапия подавила развитие опухолей и уменьшила размеры метастазов, при этом не было допущено поражение здоровых органов и тканей.  

"В идеале терапевтические частицы должны накапливаться в органе-мишени, а их избыточное количество должно быстро выводиться из организма. Мы использовали микронные частицы, которые избирательно накапливаются в лёгких только за счёт своего размера. Направляющие антитела и другие агенты направленной доставки не нужны. После внутривенного введения микрочастицы сосредотачивались в лёгких мышей и оставались там в течение 10-15 суток", - отметила Дарья Кузнецова.  

Кроме того, при сочетании радиотерапии с химиотерапией распространённым препаратом цисплатином (CDDP выживаемость лабораторных животных повысилась на 20%.

По мнению учёных, такой подход к лечению метастатических опухолей в сочетании с повышением точности и безопасности методов ядерной медицины позволит сделает успешным комбинированное лечение пациентов с метастазами рака, когда лучевая терапия и хирургическое вмешательство не приносят эффекта. 

Сообщается, что исследования проводятся в рамках гранта Российского научного фонда "Разработка комбинированного способа лечения рака молочной железы с помощью таргетной радионуклидной терапии в сочетании с иммунотерапией" (Национальный исследовательский университет ИТМО). 

Результаты исследования опубликованы в международном медицинском издании Journal of Controlled Release.  

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Теги:
Медицина и здоровье Наука ННГУ
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