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Культура и отдых

Исторические экскурсии пройдут в нижегородских Заповедных кварталах 7-10 мая

04 мая 2022 14:53  [105] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Исторические экскурсии пройдут в нижегородских Заповедных кварталах 7-10 мая. Об этом сообщили в обособленном подразделении "Заповедные кварталы" АНО "Асирис".

Согласно информации, участники экскурсии прогуляются по старинному кварталу и узнают, каким был Нижний Новгород на рубеже веков, как жили знаменитости и простые жители городских окраин.

Так, во время авторской экскурсии Виктории Азаровой "Женские истории Заповедного квартала" будет рассказано о женщинах второй половины XIX века и начала XX века, живших в домах на улицах Короленко, Славянской и Студеной. Нижегородцы и гости города узнают подробности из жизни семьи Кашириных, дворян Савельевых, семьи архитектора Лемке, писателя Короленко и художника Суслова.

Организаторы отмечают, что "Заповедные кварталы" - это проект, направленный на сохранение и развитие исторической среды Нижнего Новгорода. Квартал представляет собой 28 деревянных домов с уникальной архитектурой, где жили Горький и Короленко, пел Шаляпин, гостил Чехов. 

Ознакомиться с полным списком экскурсий и купить билет можно по ссылке.

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Теги:
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