Всероссийский городской фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" пройдет в Нижнем Новгороде 15-17 мая Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Всероссийский городской фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" пройдет в Нижнем Новгороде 15-17 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, целью фестиваля является привлечение внимания горожан и гостей города к истории места, к связанным с ним личным человеческим историям и судьбам, напомнить о выдающихся нижегородцах, составивших славу и гордость России за рубежом.

"В 2021 году фестиваль проводился впервые в пяти городах России. Мы встретили невероятный отклик как со стороны городских властей, так и культурных институций – музеев, театров, культурных центров, библиотек, а также представителей городских сообществ, частных исследователей и краеведов. Теперь многие из них – партнеры нашего Фонда. В этом году фестиваль вовлечет еще большую аудиторию. Начинаем мы с Нижнего Новгорода, который до 1917 года был крупнейшим промышленным и торговым центром России: богатейшие люди страны вкладывали средства в просвещение, развитие культуры и литературы. Нижегородская земля родила многих выдающихся людей, некоторые из которых стали в начале XX века частью русского зарубежья. Не только о писателе А.М. Горьком, который долгое время жил за рубежом, но и о многих других великих россиянах – писателях, музыкантах, художниках, и об их вкладе в мировую культуру мы расскажем гостям фестиваля в Нижнем Новгороде", - отметила Руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова.

Специально для жителей и гостей Нижнего Новгорода организаторы подготовили открытую программу культурных и просветительских мероприятий, ориентированных как на широкую публику, так и на экспертов. Программа разработана совместно с нижегородскими партнерами, среди которых Литературный музей им. А.М. Горького, Нижегородская хоровая капелла им. Льва Сивухина, Нижегородский государственный университет, газета "Земля Нижегородская", Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина.

С 15 по 17 мая на различных городских площадках Нижнего Новгорода в рамках фестиваля будет представлено свыше 10 разнообразных мероприятий, ориентированных на людей разного возраста, разных предпочтений и интересов – выставки, концерты, лекции, научные встречи, тематические театрализованные экскурсии, показы фильмов.

Центральным событием фестиваля станет открытие 15 мая уличной выставки "Русское зарубежье в фотопортретах", которая разместится в центре города и представит фотопортреты известных деятелей русского зарубежья, сделанные в 20-30-ее гг. в Париже фотохудожником, русским эмигрантом Петром Шумовым.

Оригинальный спектакль-променад "Берега" пройдет 15 мая в формате групповой пробежки по городу и расскажет о судьбах уроженцев Нижнего Новгорода в эмиграции.

Подготовлена обширная лекционная и научно-образовательная программа. В течение всех дней фестиваля зрители смогут посетить лекции и принять участие в круглых столах, где они узнают много нового и интересного о выдающихся деятелях русской культуры и литературы – художниках С. Судьбинине, Г. Мальцеве, С. Сорине; музыкантах И. Добровейне, Ф. Шаляпине; писателях Е. Чирикове, П. Боборыкине и М. Горького.

16 мая в Русском музее фотографии будет представлена фотодокументальная выставка о композиторе Исайе Добровейне, подготовленная совместно с московским Музеем музыки. В тот же день нижегородцы смогут посетить концерт духовной музыки русского зарубежья: в исполнении Камерного хора "Нижний Новгород" прозвучат шедевры музыки С. Рахманинова, А. Гречанинова, И. Стравинского и других.

Еще один концерт русского романса "Вчера мы встретились" состоится 17 мая. Романсы и песни на стихи русских поэтов и музыку С. Рахманинова. А. Гречанинова, Н. Метнера, А Глазунова исполнят пианист Алексей Гориболь и баритон Николай Землянских – участник молодежной оперной программы Большого театра.

Традиционно в рамках фестиваля проходят показы документальных кинофильмов: будут представлены фильмы киностудии "Русский Путь" из цикла "Русские в мировой культуре", рассказывающие о писателях Е. Чирикове и Б. Зайцеве.

Также в мае 2022 года Нижний Новгород становится библиотечной столицей России – здесь с 15 по 20 мая пройдет Всероссийский библиотечный конгресс. Дом русского зарубежья им. А. Солженицына при поддержке Фонда наследия русского зарубежья и при информационном содействии Российской библиотечной ассоциации передаст в дар в Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку им. В.И. Ленина 300 новых книг по русской истории, культуре, литературе, русскому зарубежью.

Все мероприятия будут открытыми для посещения и бесплатными.

Организатор Фестиваля Фонд наследия русского зарубежья при участии Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и при поддержке Государственной корпорации развития ВЭБ. РФ