Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 5 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 мая 2022 16:41  [76] Всероссийский городской фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" пройдет в Нижнем Новгороде 15-17 мая
04 мая 2022 14:53  [152] Исторические экскурсии пройдут в нижегородских Заповедных кварталах 7-10 мая
04 мая 2022 09:13  [187] Спектакль "Бывшие" пройдет в КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде 23 июня
02 мая 2022 21:28  [509] Онлайн трансляция концерта "Военные песни у кремля" в Нижнем Новгороде пройдет 9 мая
02 мая 2022 11:07  [647] Три коллектива будут представлять Нижегородскую область на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля
02 мая 2022 10:19  [592] Более 4 млн рублей направлено на оснащение трех музыкальных школ Нижегородской области
01 мая 2022 16:27  [702] Спектакль "Любовь и голуби" покажут 8 июня в нижегородском ТЮЗе
01 мая 2022 15:43  [658] XVII Всероссийский хоровой фестиваль "Молодые голоса" пройдет в Нижнем Новгороде
29 апреля 2022 15:03  [857] Кампания 800-летия Нижнего Новгорода победила в номинации "Государственные организации и программы" премии Effie
28 апреля 2022 16:16  [553] "Выкса-фестиваль" пройдет 8-10 июля и 26-28 августа
Культура и отдых

Всероссийский городской фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" пройдет в Нижнем Новгороде 15-17 мая

04 мая 2022 16:41  [76] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Всероссийский городской фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" пройдет в Нижнем Новгороде 15-17 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, целью фестиваля является привлечение внимания горожан и гостей города к истории места, к связанным с ним личным человеческим историям и судьбам, напомнить о выдающихся нижегородцах, составивших славу и гордость России за рубежом. 

"В 2021 году фестиваль проводился впервые в пяти городах России. Мы встретили невероятный отклик как со стороны городских властей, так и культурных институций – музеев, театров, культурных центров, библиотек, а также представителей городских сообществ, частных исследователей и краеведов. Теперь многие из них – партнеры нашего Фонда. В этом году фестиваль вовлечет еще большую аудиторию. Начинаем мы с Нижнего Новгорода, который до 1917 года был крупнейшим промышленным и торговым центром России: богатейшие люди страны вкладывали средства в просвещение, развитие культуры и литературы. Нижегородская земля родила многих выдающихся людей, некоторые из которых стали в начале XX века частью русского зарубежья. Не только о писателе А.М. Горьком, который долгое время жил за рубежом, но и о многих других великих россиянах – писателях, музыкантах, художниках, и об их вкладе в мировую культуру мы расскажем гостям фестиваля в Нижнем Новгороде", - отметила Руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова.

Специально для жителей и гостей Нижнего Новгорода организаторы подготовили открытую программу культурных и просветительских мероприятий, ориентированных как на широкую публику, так и на экспертов. Программа разработана совместно с нижегородскими партнерами, среди которых Литературный музей им. А.М. Горького, Нижегородская хоровая капелла им. Льва Сивухина, Нижегородский государственный университет, газета "Земля Нижегородская", Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина. 

С 15 по 17 мая на различных городских площадках Нижнего Новгорода в рамках фестиваля будет представлено свыше 10 разнообразных мероприятий, ориентированных на людей разного возраста, разных предпочтений и интересов – выставки, концерты, лекции, научные встречи, тематические театрализованные экскурсии, показы фильмов.  

Центральным событием фестиваля станет открытие 15 мая уличной выставки "Русское зарубежье в фотопортретах", которая разместится в центре города и представит фотопортреты известных деятелей русского зарубежья, сделанные в 20-30-ее гг. в Париже фотохудожником, русским эмигрантом Петром Шумовым.  

Оригинальный спектакль-променад "Берега" пройдет 15 мая в формате групповой пробежки по городу и расскажет о судьбах уроженцев Нижнего Новгорода в эмиграции. 

Подготовлена обширная лекционная и научно-образовательная программа. В течение всех дней фестиваля зрители смогут посетить лекции и принять участие в круглых столах, где они узнают много нового и интересного о выдающихся деятелях русской культуры и литературы – художниках С. Судьбинине, Г. Мальцеве, С. Сорине; музыкантах И. Добровейне, Ф. Шаляпине; писателях Е. Чирикове, П. Боборыкине и М. Горького.  

16 мая в Русском музее фотографии будет представлена фотодокументальная выставка о композиторе Исайе Добровейне, подготовленная совместно с московским Музеем музыки. В тот же день нижегородцы смогут посетить концерт духовной музыки русского зарубежья: в исполнении Камерного хора "Нижний Новгород" прозвучат шедевры музыки С. Рахманинова, А. Гречанинова, И. Стравинского и других. 

Еще один концерт русского романса "Вчера мы встретились" состоится 17 мая. Романсы и песни на стихи русских поэтов и музыку С. Рахманинова. А. Гречанинова, Н. Метнера, А Глазунова исполнят пианист Алексей Гориболь и баритон Николай Землянских – участник молодежной оперной программы Большого театра. 

Традиционно в рамках фестиваля проходят показы документальных кинофильмов: будут представлены фильмы киностудии "Русский Путь" из цикла "Русские в мировой культуре", рассказывающие о писателях Е. Чирикове и Б. Зайцеве. 

Также в мае 2022 года Нижний Новгород становится библиотечной столицей России – здесь с 15 по 20 мая пройдет Всероссийский библиотечный конгресс. Дом русского зарубежья им. А. Солженицына при поддержке Фонда наследия русского зарубежья и при информационном содействии Российской библиотечной ассоциации передаст в дар в Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку им. В.И. Ленина 300 новых книг по русской истории, культуре, литературе, русскому зарубежью.  

Все мероприятия будут открытыми для посещения и бесплатными.  

Организатор Фестиваля Фонд наследия русского зарубежья при участии Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и при поддержке Государственной корпорации развития ВЭБ. РФ 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Фестиваль Фотографии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Бессмертный полк
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph