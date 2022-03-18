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Экономика

Публичные слушания по исполнению бюджета Нижнего Новгорода за 2021 год состоятся 12 мая

05 мая 2022 11:06  [74] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Публичные слушания по исполнению бюджета Нижнего Новгорода за 2021 год состоятся 12 мая. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, трансляция начнется на сайте администрации в 14:00 12 мая.

Зарегистрироваться для участия в режиме видеоконференцсвязи можно на сайте администрации города.

Ознакомиться с параметрами исполнения городского бюджета за 2021 год нижегородцы могут на сайте "Открытого бюджета Нижнего Новгорода".

Вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета можно направлять до 12 мая включительно в администрацию города.

Почтовый адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213. Адрес электронной почты: ann@admgor.nnov.ru. Также можно воспользоваться сервисом "Интернет-приемная" на сайте нижнийновгород.рф.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода внесла проект решения об исполнении бюджета города за 2021 год в городскую Думу. Исполнение по доходам составило 45,2 млрд рублей, исполнение по расходам составило - 45,5 млрд рублей, дефицит - 0,3 млрд рублей.

Ранее глава города Юрий Шалабаев, представляя депутатам городской Думы отчет о деятельности администрации Нижнего Новгорода за 2021 год, заявил, что по итогам прошлого года собственные доходы бюджета превысили объем предыдущего года более чем на 2,6 млрд рублей и достигли отметки 18,4 млрд рублей.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Городская дума
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