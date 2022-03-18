НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Более 570 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородцев под предлогом отмены финансовой операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 26-летний нижегородец сообщил в полицию о звонке от якобы сотрудника банка, который под предлогом отмены сомнительной операции похитил со счета потерпевшего 85 тысяч рублей.
Также аналогичные случаи произошли в Выксе, Арзамасском и Починковском районах. Общая сумма материального ущерба в результате действий мошенников составила 491 470 рублей.
По всем фактам мошенничество возбуждены уголовная дела по статье 158 ч. 3 УК РФ (кража).
Ранее сообщалось, что более 4 млн рублей похитили злоумышленники у нижегородки под предлогом отмены финансовой операции.
Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при совершении операций с банковскими картами:
- сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам с рекомендациями, какие действия им нужно выполнить, чтобы уберечь деньги от злоумышленников;
- сотрудники службы безопасности банков никогда не будут звонить и сообщать о каких-либо финансовых операциях по счетам клиента. Чтобы проверить поступившую информацию, необходимо позвонить в официальную службу поддержки банка по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты;
- сотрудники финансово-кредитных учреждений никогда не спрашивают у клиента полные реквизиты его карты и пароли; если звонящий вам человек запрашивает эту информацию – это 100% мошенник;
- в случае поступления звонка от сотрудников банка нужно перезвонить в официальный колл-центр банка самостоятельно, воспользовавшись для этого номером телефона, опубликованного на банковской карте или официальном сайте учреждения; при этом никогда нельзя перезванивать на номер, который продиктовал вам звонящий;
- современные технологии позволяют "камуфлировать" номер, с которого звонят или рассылают сообщения мошенники, - в результате на экране телефона отражается "короткий" номер банка или набор цифр, схожий с номером официального колл-центра, поэтому не стоит перезванивать на тот номер, с которого поступил звонок – нужно самостоятельно набрать номер телефона, указанный на вашей карте;
- сотрудники банка никогда не просят клиентов совершать какие-то манипуляции с онлайн-банкингом и банкоматами, не направляют никаких ссылок и не просят установить какие-либо программы или оформить кредит; если звонящий вам человек поступает именно так – это 100% мошенник;
- в случае, если вы всё же стали жертвой мошенников, необходимо заблокировать операции по счёту карты и сообщить о произошедшем в полицию.
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