Более 570 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородцев под предлогом отмены финансовой операции Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 570 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородцев под предлогом отмены финансовой операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 26-летний нижегородец сообщил в полицию о звонке от якобы сотрудника банка, который под предлогом отмены сомнительной операции похитил со счета потерпевшего 85 тысяч рублей.

Также аналогичные случаи произошли в Выксе, Арзамасском и Починковском районах. Общая сумма материального ущерба в результате действий мошенников составила 491 470 рублей.

По всем фактам мошенничество возбуждены уголовная дела по статье 158 ч. 3 УК РФ (кража).

Ранее сообщалось, что более 4 млн рублей похитили злоумышленники у нижегородки под предлогом отмены финансовой операции.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при совершении операций с банковскими картами: