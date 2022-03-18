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Общество

Медиапроект "Горький. Заводы Победы" запустили в Нижнем Новгороде

06 мая 2022 09:38  [106] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Медиапроект "Горький. Заводы Победы" запустили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в рамках информационного проекта нижегородцы и гости города могут узнать о значимом вкладе промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны. Видеоконтент в формате социальной рекламы о городских предприятиях и их достижениях появился на медиаэкранах города 5 мая.

Как уточнили в департаменте, акцент был сделан на доступности и удобстве восприятия информации. "По предложению Общественной палаты города был разработан образовательно-патриотический проект, который позволяет узнать самые главные факты о прославленных заводах нашего города. Формат социальной рекламы для этого самый эффективный – он позволяет охватить большое количество горожан, а также отразить суть в коротком ролике", - сообщили в департаменте.

Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов рассказал, что идея проекта возникла благодаря поступившему обращению в палату. "Мы получили предложение от жителя увековечить память о заводе "Ротор", где изготавливались генераторы для танков Т-34. Этого завода уже давно нет, но есть его фотографии и факты о вкладе его рабочих в Великую Победу. Поэтому мы решили запустить медиапроект о работе в годы войны заводов Горького, чтобы рассказать в первую очередь подрастающему поколению о трудовом подвиге их предков", - сказал Геннадий Рябов.

В департаменте добавили, что было сложно выбрать один или два факта о заводе. "Собрав и проанализировав архивные данные и информацию с предприятий, мы пришли к выводу, что объем интересных фактов позволит продолжить реализацию проекта, знакомя нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода со страницами славной трудовой истории городских предприятий в дальнейшем" - резюмировали специалисты департамента.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил роль городской Общественной палаты и активное участие ее членов в жизни города. "С каждым днем Общественная палата города становится всё более влиятельной общественной площадкой, которая открыта для дискуссий по самым важным вопросам жизни города", - сказал Юрий Шалабаев. В 2022 году Общественная палата Нижнего Новгорода реализует восемь приоритетных проектов.

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