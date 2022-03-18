График проведения профилактических работ на котельных и тепловых пунктах доступен на сайте АО "Теплоэнерго" Общество

Фото: пресс-служба компании

График проведения профилактических работ на котельных и тепловых пунктах доступен на сайте АО "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

График плановых работ доступен жителям на главной странице сайта АО "Теплоэнерго" - teploenergo-nn.ru. Выбрав улицу и номер дома из списка, жители могут увидеть периоды отключения горячей воды в их доме.

В соответствии с графиками остановов котельных и тепловых пунктов на профилактический ремонт в домах нижегородцев начинаются плановые отключения горячей воды.

Отключения обусловлены необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону. Также, в весенне-летний период будут проведены гидравлические испытания более 1700 км сетей, отремонтировано более 1000 единиц теплоэнергетического оборудования и несколько десятков производственных объектов.

Напомним, АО "Теплоэнерго" обслуживает две трети потребителей Нижнего Новгорода за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов. Если Вы не нашли своего дома в списке сервиса, убедитесь, что Вашей ресурсоснабжающей организацией является АО "Теплоэнерго".

Информация отражена в Вашем ежемесячном платежном документе. Также выяснить, входит ли Ваш дом в зону обслуживания Теплоэнерго, Вы можете на сайте предприятия в разделе "Потребителям"/"Список МКД, подключенных к сетям Теплоэнерго".

Обращаем внимание на то, что графики отключений могут корректироваться, следите за обновлениями.