Нижегородский водоканал призывает абонентов устанавливать счетчики Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский водоканал" призывает абонентов устанавливать счетчики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, ежемесячная передача показаний счетчиков за холодную и горячую воду помогает существенно сэкономить значительной части жителей Нижнего Новгорода, так как федеральным законодательством предусмотрено применение повышающего коэффициента к нормативам потребления коммунальных услуг для помещений, не оборудованных индивидуальными приборами учета.

Отмечается, что в настоящее время коэффициент составляет 1,5, что приводит к серьезному росту платежей. В связи с этим Нижегородский водоканал призывает абонентов устанавливать счетчики и платить только за потребленный ресурс. Кроме того, крайне важно следить за сроками поверки уже установленных счетчиков.

По словам начальника отдела по работе с населением Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Натальи Кравчук, поверка индивидуальных приборов учета — процедура обязательная, это отражено в Федеральном законе РФ "Об обеспечении единства измерений".

"Если не провести поверку вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета. В таком случае расчет платы первые 3 месяца после истечения межповерочного интервала производится исходя из среднемесячного потребления, определенного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, далее по нормативу за каждого зарегистрированного в квартире человека, а при отсутствии регистрации – за каждого собственника, но тоже с применением повышающего коэффициента", - сказала она.

В компании отметили, что услуги по поверке счетчиков предоставляют специализированные организации. При этом следует выбирать аккредитованную компанию, чтобы не стать жертвой мошенников, которые обзванивают жителей или кидают листовки в почтовые ящики с требованием срочно провести поверку даже в тех случаях, когда она не требуется.

"Узнать срок поверки можно в документах на прибор учета или ФГИС Аршин. Сведения о результатах поверки средств измерений должны быть переданы организацией, проводившей поверку, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в срок, не превышающий 40 рабочих дней с даты проведения поверки средств измерений", - подчеркнули в "Нижегородском водоканале".

Эти правила касаются и юридических лиц. Так только за первый квартал 2022 года было выявлено 106 объектов, где счетчики вовремя не поверили. В таком случае происходит доначисление платы.

Для жилых помещений, где актом подтверждается отсутствие технической возможности для установки приборов учета, повышающий коэффициент не применяется.