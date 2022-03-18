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Культура и отдых

Оркестр Мариинского театра выступит в Нижегородской филармонии 7 мая

06 мая 2022 16:41  [42] Культура и отдых
Оркестр Мариинского театра

Оркестр Мариинского театра

Фото: Минкульт РФ

Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в Нижегородской филармонии 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, концерт станет частью XXI Московского Пасхального фестиваля и пройдет при поддержке правительства Нижегородской области в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Как отметила художественный руководитель-директор Нижегородской филармонии Ольга Томина, каждое выступление Валерия Гергиева и его прославленного коллектива является незабываемым событием для нижегородцев.

Вход на концерт осуществляется по пригласительным билетам. Узнать об их наличии можно в кассе Нижегородской филармонии. 

В 2022 году концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов проходят на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. Выступления участников фестиваля будут приурочены к памятным датам страны, а также юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев.

Также в рамках фестиваля состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, которому в декабре 2022 года исполнится 90 лет.

Завершится фестиваль 9 мая концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Московском концертном зале "Зарядье".

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Теги:
Филармония
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