Оркестр Мариинского театра выступит в Нижегородской филармонии 7 мая Культура и отдых

Оркестр Мариинского театра Фото: Минкульт РФ

Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в Нижегородской филармонии 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, концерт станет частью XXI Московского Пасхального фестиваля и пройдет при поддержке правительства Нижегородской области в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Как отметила художественный руководитель-директор Нижегородской филармонии Ольга Томина, каждое выступление Валерия Гергиева и его прославленного коллектива является незабываемым событием для нижегородцев.

Вход на концерт осуществляется по пригласительным билетам. Узнать об их наличии можно в кассе Нижегородской филармонии.

В 2022 году концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов проходят на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. Выступления участников фестиваля будут приурочены к памятным датам страны, а также юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев.

Также в рамках фестиваля состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, которому в декабре 2022 года исполнится 90 лет.

Завершится фестиваль 9 мая концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Московском концертном зале "Зарядье".