Раздел о трудовом подвиге нижегородцев в годы ВОВ появился на сайте мэрии Общество

Фото: сайт горадминистрации

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В преддверии Дня Победы на официальном городском портале Нижнего Новгорода начал работать раздел, посвящённый интернациональному подвигу нижегородцев в тылу в годы войны.

Как рассказали в департаменте общественных отношений горадминистрации, в данном разделе размещены биографии горьковчан, чей самоотверженный труд помог добиться Победы в Великой Отечественной войне. Согласно информации, в настоящее время на сайте размещена информация о 16 ветеранах, но в дальнейшем этот список будет расширяться.

Идею о создании раздела была впервые озвучили 11 февраля 2022 года - на заседании Межконфессионального консультативного совета при горадминистрации, которая проходила под председательством главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Инициатива реализована в рамках проекта "Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу".

Изучить раздел можно по ссылке.

Исполнительный директор Нижегородской региональной еврейской национально-культурной автономии Сусанна Тураева отметила, что эта идея особенно актуальна сейчас, поскольку патриотизм основывается на исторической памяти.

"Победа в Великой Отечественной войне является интернациональным достижением. Это подвиг всех народов Советского Союза. Хочется обратить внимание молодёжи, независимо от национальности и вероисповедания, на необходимость бережного сохранения памяти нашей общей Победы. Причём публикации в интернете позволят передавать память дальше из поколения в поколение", - добавила она.

Заместитель председателя областной общественной организации "Нижегородская армянская община" Каринэ Кочарян рассказала, что для армянской общины подобная краеведческая работа является важной.

"Мы много знаем о героях, которые воевали, но мало о тех, кто ковал Победу в тылу. Я думаю, что мы в ближайшем будущем устраним этот пробел, информируя нижегородцев о героях тыла", - заявила Каринэ Кочарян, уточнив, что община также готовит материал для публикации.

Напомним, Межконфессиональный консультативный совет при администрации города Нижнего Новгорода действует с 2011 года для совершенствования системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории города. Председателем совета является глава города. Члены совета обсуждают и формируют Комплексный план по развитию и укреплению межнациональных отношений.

В 2022 году в Нижнем Новгороде пройдёт 213 мероприятий- в том числе, семинары, фестивали, круглые столы - посвящённые вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия.