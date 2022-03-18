Суда завода "Красное Сормово" станут участниками Парада Победы в Нижнем Новгороде Общество

Суда завода "Красное Сормово" станут участниками Парада Победы в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба предприятия.

В День Победы 9 мая вдоль Нижневолжской набережной пройдут морской буксир "Грифон-3" типа "Сатурн", буксиры "Сормович" и "Бурлак".

Напомним, что в годы войны на "Красном Сормове" построили более 13 тыс танков Т-34 – почти столько же, сколько во всей Германии с 1941 по 1945 гг.

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Морской буксир "Грифон-3" (типа "Сатурн") спроектированы специально для нужд военно-морского флота.

Благодаря высокой маневренности буксиры могут транспортировать гражданские суда и военные корабли любого типа, а также сопровождать эшелоны военно-морского флота и расчищать замкнутые акватории от ледяного покрова. Ледокольный нос, противоледовое усиление обшивки и противоледовая защита винторулевого комплекса позволяют круглогодично эксплуатировать буксиры типа "Сатурн" во всех неарктических морях бывшего СССР и в арктических районах в летне-осенний период.

Эти буксиры также применяются для тушения пожаров на судах различного типа, доставки оборудования к местам аварий и как пограничные сторожевые корабли.

Буксир "Сормович". С началом Великой Отечественной войны, выполняя Постановление Государственного Комитета Обороны № 1 от 1 июля 1941 года о немедленной организации производства танков Т-34 и боеприпасов, коллектив завода за полтора месяца перестроил производство и начал выпуск боевых машин. Было введено в эксплуатацию 26 000 квадратных метров производственных площадей и новых цехов, смонтировано порядка 600 станков – и через три с небольшим месяца из Сормова под Москву ушли первые танки, впоследствии признанные лучшими танками Второй мировой войны.

Сормовские танки отличились в боях за Москву, в Сталинградской и Курской битвах, при освобождении городов Европы и при штурме Берлина. Десятки Т-34 сормовской постройки стали памятниками боевому и трудовому подвигу народа.

Сормовичи выпустили 3 миллиона снарядов для «катюш» и для ствольной артиллерии.

Из 55 подводных лодок, построенных в годы войны в Советском Союзе, 27 ПЛ были сормовскими. К началу войны на заводе было создано одиннадцать «Щук», многие из которых героически проявили себя уже в Финской военной кампании 1940 года. В 1936 году заводу поручено два новых проекта: подлодки серии «М», за свои размеры получившие название «Малютки», и легендарные «Сталинцы» (суда серии «С» или «эски»). Двадцать одна «эска» и пятнадцать «малюток» пополнили советский Военно-Морской Флот в предвоенные годы. К началу войны все лодки сормовской постройки были на вооружении и составляли 20% от общего числа боевых подлодок.

С января 42-го года в Сормове был возобновлен выпуск подлодок, приостановленный с началом Великой Отечественной войны. За военные годы сормовичи построили и сдали Военно-Морскому Флоту 27 дизельных подводных лодок, которые совершили десятки боевых походов. Восемь подводных лодок стали Краснознамёнными, четыре подводные лодки – Гвардейскими.

На «эске» («С-13») сормовской постройки в 1945 году экипажу под командованием капитана Александра Маринеско удалось потопить немецкий транспорт «Вильгельм Густлофф», сорвав планы фашистов по усилению блокады Англии. В память об этой «атаке века» в Нижегородском Кремле установлена копия ограждения рубки «С-13».

За период Великой Отечественной войны завод «Красное Сормово» в 5,5 раза увеличил выпуск товарной продукции, производительность труда возросла в 4 раза. Высокий патриотизм и мастерство сормовских рабочих в сочетании с талантом инженеров и конструкторов помогли одержать победу в самой страшной из войн.

За героический труд коллектив «Красного Сормова» был награжден орденом Ленина (1943), орденом Великой Отечественной (1945). В годы войны завод 33 раза завоевывал переходящее Красное Знамя ГКО. За особые заслуги оно оставлено заводу на вечное хранение. В годы Великой Отечественной войны 18 заводчан получили звание Герой Советского Союза, трое стали полными кавалерами Ордена Славы.