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Общество

Олег Лавричев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню части Президентского полка

08 мая 2022 13:04  [87] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Торжественное мероприятие, посвященное Дню части Президентского полка, а также 15-летию ветеранского движения ветеранов-кремлевцев прошло 7 мая в в Нижегородском кремле и Парке Победы.

В нем принял участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов, председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Паков, члены региональных организаций воинов-кремлевцев, ветераны службы Президентского полка.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь", посвященному воинам-горьковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Обратившись к присутствующим, Олег Лавричев подчеркнул, что Президентский полк – это самое престижное воинское подразделение страны, решающее особые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля: "Я горжусь, что нижегородские призывники служат в нем, достойно представляя наш город на столь высоком уровне! От души поздравляю вас с Днем полка, 15-летием движения ветеранов-кремлевцев и с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне".

Благодарственными письмами городской Думы за эффективную работу по патриотическому, духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения, сохранение общегосударственных ценностей, большой вклад в развитие ветеранского движения воинов-кремлевцев были награждены ветераны службы Президентского полка Александр Васильев, Евгений Комков, Алексей Маров и Сергей Федулов. Кроме того, за активное участие в общественной деятельности, большой вклад в подготовку и проведение культурных мероприятий Председатель городской Думы отметил Алевтину Казарину.

Для гостей торжественного мероприятия были организованы экскурсии по нижегородскому Кремлю и Парку Победы, а также концерт, в котором свои произведения исполнили Нижегородский Губернский оркестр и ансамбль ветеранов президентского-кремлевского полка.

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Теги:
Гордума Олег Лавричев
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