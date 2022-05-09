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Общество

Движение транспорта на участке ул. Зимина приостановят на четыре дня

12 мая 2022 12:39  [28] Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на участке ул. Зимина приостановят на четыре дня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта будет приостановлено с 18:00 13 мая до 06:00 16 мая напротив дома №26 на участке улицы Генерала Зимина в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

"На подъездах к ремонтному участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд зоны перекрытия будет организован по прилегающим улицам", - отметили в департаменте.

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Теги:
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