Движение транспорта на участке ул. Зимина приостановят на четыре дня Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на участке ул. Зимина приостановят на четыре дня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта будет приостановлено с 18:00 13 мая до 06:00 16 мая напротив дома №26 на участке улицы Генерала Зимина в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

"На подъездах к ремонтному участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд зоны перекрытия будет организован по прилегающим улицам", - отметили в департаменте.