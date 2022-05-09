Фактические показатели доходов и расходов бюджета Нижнего Новгорода выросли на четверть в 2021 году Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фактические показатели доходов и расходов бюджета Нижнего Новгорода выросли на четверть в 2021 году. Об этом стало известно во время публичных слушаний по исполнению бюджета города за 2021 год.

Согласно информации, доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году составили 45,2 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые - 18,4 млрд рублей, межбюджетные трансферты - 26,8 млрд рублей. Расходы бюджета города были исполнены в объеме 45,5 млрд рублей.

Как отметил Юрий Шалабаев, по сравнению с 2020 годом собственные доходы бюджета города выросли на 2,6 млрд рублей. Рост первоначального бюджета составил порядка 25%, при этом дефицит по отношению к первоначальному бюджету был снижен в 6 раз.

Также было замещено около 5 млрд "дорогих" коммерческих кредитов "дешёвыми" бюджетными под ставку 0,1%. Расходы инвестиционного, капитального характера в 2021 году выросли на 67% и составили более 16 млрд руб., что является максимальным показателем в истории бюджета Нижнего Новгорода

Директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что расходы на социальную сферу по сравнению с 2020 годом увеличились на 1,5 млрд рублей и составили 24,5 млрд. На образование было направлено 20,2 млрд рублей, на культуру – 1,9 млрд, на физкультуру и спорт – 1,1 млрд рублей, на соцполитику – 1 млрд рублей, на транспорт и дорожное хозяйство – 8,8 млрд рублей, на сферу ЖКХ – около 7 млрд рублей, на благоустройство – 4,6 млрд рублей, на формирование комфортной городской среды – 826 млн рублей.

Также глава департамента финансов отметил высокий процент исполнения как доходной (98,3%) и расходной части (95%), так и отсутствие кредиторской задолженности, что говорит о выполнении всех планируемых мероприятий.

Отмечается, что всего в слушаниях приняли участие 286 человек.

Ранее сообщалось, что поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличилось на 26% с начала года.