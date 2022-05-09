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Общество

Нижний Новгород и Кострома будут развивать сотрудничество в сфере культуры и туризма

13 мая 2022 09:38  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижний Новгород и Кострома будут развивать сотрудничество в сфере культуры и туризма. Глава столицы ПФО Юрий Шалабаев и глава города Костромы Юрий Журин подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам Юрия Шалабаева, городам будет интересно взаимодействие в области гостеприимства и туризма, потому что Кострома известна на всю страну как город, входящий в "Золотое кольцо России" и привлекающий большое количество туристов.

"В свою очередь, Нижний Новгород сделал огромный шаг вперёд в части развития туристического потенциала в рамках празднования и подготовки к 800-летию. В юбилейный год наш город посетило рекордное количество человек – около миллиона", - добавил он.

Глава Костромы посетил несколько популярных туристических локаций Нижнего Новгорода: Кремль, Большую Покровскую, сквер Горького, Чкаловскую лестницу. Он отметил, что Нижний Новгород будет интересен туристам из Костромы разнообразием общественных пространств.

"Большое впечатление на меня произвёл парк "Швейцария" и большое количество современных тематических зон, обустроенных в нём. Заметно изменился Кремль и центральные улицы города, а также многие другие объекты. Нас связывает великая река Волга, и после подписания соглашения, надеюсь, мы найдём ещё больше точек соприкосновения в культурном, в образовательном и туристическом направлениях", - подчеркнул Юрий Журин.

Глава Нижнего Новгорода добавил, что подобное соглашение было подписано с городом Благовещенском в прошлом году. Ряд совместных проектов планируется реализовать с середины 2022 года.

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Теги:
Сотрудничество Туризм
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