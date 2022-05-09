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Общество

Проезд под Бурнаковским виадуком временно закроют для реконструкции магистральной теплосети

13 мая 2022 15:37  [89] Общество

Фото: пресс-служба компании

Проезд под Бурнаковским виадуком временно закроют для реконструкции магистральной теплосети и ремонта дороги. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, в кратчайшие сроки компания планирует завершить замену критичного участка магистральной теплосети на улице Пролетарской в Канавинском районе Нижнего Новгорода с последующей полной реконструкцией проезда.

Отмечается, что на время проведения ремонтно-восстановительных работ, с 17 мая по 5 июля, движение транспорта по улице Пролетарская (на участке от улицы Сергея Акимова до улицы Бурнаковская) будет временно ограничено. Объезд зоны производства работ организован по прилегающим улицам в соответствии со схемой и по суженным полосам.

По словам заместителя генерального директора по развитию и строительству АО "Теплоэнерго" Дмитрия Яшина, подрядная организация, выбранная по результатам открытого конкурса, имеет многолетний успешный опыт замены магистральных тепловых сетей большого диаметра.

"График производства работ, предоставленный подрядчиком, рассчитан на круглосуточную работу и предусматривает замену сложного участка магистрального трубопровода большого диаметра в максимально короткие сроки. Участок очень сложный, ответственный. От его надежности зависит качество теплоснабжения тысяч нижегородцев и безопасность транспорта. Подрядчик приобрёл все необходимые материалы, гарантировал наличие достаточного количества персонала и техники на объекте. Со своей стороны, мы круглосуточно будем контролировать ход работ на таком ответственном участке", - сообщил он.

Работы планируется начать одновременно с остановом на профремонт Сормовской ТЭЦ (собственник ПАО "Т Плюс").

СПРАВКА:
Замене подлежит участок магистральной теплотрассы протяженностью 130 метров, диаметром 800 мм, обеспечивающий подачу тепла и горячее водоснабжение 218 многоквартирных жилых домов, 10 детских садов и 5 школ. На время ремонта обеспечение горячего водоснабжения потребителей будет производиться по временному трубопроводу, который будет смонтирован в период останова Сормовской ТЭЦ на профремонт.

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Теги:
движение Теплоэнерго
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