Стены более 20 многоэтажек утеплили в заречной части Нижнего Новгорода после жалоб жителей Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

По требованию государственной жилищной инспекции Нижегородской области с начала текущего года коммунальщики утеплили 24 стены многоквартирных жилых домов в заречной части Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Как отметили в ГЖИ, низкая температура в квартирах, особенно в угловых – одна из частых жалоб, поступающих от жильцов в зимний период.

Одной из возможных причин данной ситуации является недостаточная теплозащита ограждающих конструкций.

На основании жалоб жителей на холод в квартирах проводятся проверки. Если факт промерзания стен подтверждается, то управляющей компании выдаётся предписание об устранении нарушений. В случае неисполнения предписания ДУКу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, добавили в Госжилинспекции.

Напомним, что жалобу в ГЖИ нижегородцы могут подать любым удобным способом:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ;

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;

- направив письменное обращение в ГЖИ;

- направив обращение на E-mail: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приёмную сайта ГЖИ.