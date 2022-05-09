Стены более 20 многоэтажек утеплили в заречной части Нижнего Новгорода после жалоб жителей

Фото:
По требованию государственной жилищной инспекции Нижегородской области с начала текущего года коммунальщики утеплили 24 стены многоквартирных жилых домов в заречной части Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
Как отметили в ГЖИ, низкая температура в квартирах, особенно в угловых – одна из частых жалоб, поступающих от жильцов в зимний период.
Одной из возможных причин данной ситуации является недостаточная теплозащита ограждающих конструкций.
На основании жалоб жителей на холод в квартирах проводятся проверки. Если факт промерзания стен подтверждается, то управляющей компании выдаётся предписание об устранении нарушений. В случае неисполнения предписания ДУКу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, добавили в Госжилинспекции.
Напомним, что жалобу в ГЖИ нижегородцы могут подать любым удобным способом:
- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ;
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;
- направив письменное обращение в ГЖИ;
- направив обращение на E-mail: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приёмную сайта ГЖИ.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+