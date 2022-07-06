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Общество

Нижний Новгород вошёл в тройку самых востребованных ж/д направлений в России

05 июля 2022 12:08  [294] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород стали самыми востребованными железнодорожными направлениями в первом полугодии 2022 года. Об этом свидетельствует исследование, проведённое аналитиками популярного сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Согласно информации, наибольшее количество поездок - примерно каждая десятая - совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек по данному направлению в этот период составил 3 165 рублей в одну сторону.

На втором месте по популярности оказался маршрут Москва — Нижний Новгород. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 1 920 рублей.

В топ самых востребованных направлений традиционно вошли Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер. Эксперты отметили, что высокие позиции этим маршрутам обеспечило в том числе закрытие аэропорта Краснодар. 

Также в десятку вошли маршруты Москва — Казань, Москва — Воронеж, Москва — Тула, Москва — Ярославль, Москва — Брянск и Москва — Владимир.

Аналитики прокомментировали, что популярностью пользуются города, до которых можно добраться из Москвы за несколько часов, что удобно для поездки выходного дня.

Кроме того, эксперты сервиса Туту оценили спрос и на международные направления. Самыми популярными стали маршруты Москва — Минск, Санкт-Петербург — Минск и Москва — Орша.

Средняя стоимость железнодорожного билета по России составила 2 295 рублей в одну сторону, а средний чек за ж/д билет за рубеж составил 3 179 рублей в одном направлении. 

Ранее сообщалось, что путёвки в Турцию из России в 2022 году подорожали на 50%.

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Теги:
Железная дорога Путешествия РЖД
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