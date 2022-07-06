Нижегородское правительство и АО "Механика" заключили соглашение об индустриальном партнерстве Экономика

Правительство Нижегородской области и станкоинструментальный холдинг ГК "Ростех" АО "Механика" заключили соглашение об индустриальном партнерстве в сфере развития технического потенциала промышленного комплекса региона.

Соглашение было заключено в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.



Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции нижегородских предприятий - стратегическая задача, а повышение технологичности – один из инструментов ее решения. "Мы делаем серьезный упор на научную деятельность. У Ростеха за плечами серьезнейший опыт и компетенции, поэтому уверен, что потенциал такого сотрудничества огромный", – добавил глава региона.

Сотрудничество будет направлено на развитие центров металлообработки для предприятий машиностроительного комплекса региона, а также апробацию новых технологий в станкостроении.

Ключевыми направлениями взаимодействия станут проекты по технологическому перевооружению промышленных предприятий Нижегородской области, развитие партнерских программ для решения задач в сфере импортозамещения, разработки высокотехнологичной гражданской продукции, проведение комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых в интересах промышленных предприятий региона, и другие проекты. Предполагается, что запуск таких проектов позволит выстроить новые кооперационные цепочки между промышленными центрами страны, создать дополнительные рабочие места.

Заместитель губернатора Андрей Саносян, который подписал документ, рассказал, что в регионе сейчас идет разработка стратегии научно-технологического развития, и соглашение с АО "Механика" соответствует тому вектору развития, который выбрала для себя Нижегородская область.

"Перед нами, как и перед другими регионами, стоят серьезные задачи, связанные с импортозамещением, и решить их можно лишь совместными усилиями. Развитие межрегионального и корпоративного взаимодействия – это оформившаяся тенденция, которая со временем будет только расширяться", - сказал Андрей Саносян.

Как отметил генеральный директор АО "Механика" Михаил Кийко, Нижегородская область не только занимает лидирующие позиции по числу механообрабатывающих производств и предприятий машиностроения, но и в течение последних лет активно наращивает свой промышленный потенциал.

"Сегодня особенно важным становится вопрос обеспечения способности промышленных предприятий выпускать высокотехнологичную продукцию в условиях отсутствия доступа к критическим технологиям. Именно поэтому мы считаем необходимым развивать центры технологического развития машиностроения в регионах. Подписание соглашения между АО "Механика" и правительством Нижегородской области является первым шагом в этом вопросе. Мы, как ведущий отечественный станкоинструментальный холдинг, готовы принимать участие в реализации проекта в качестве комплексного технологического интегратора и поставщика современного высокоточного обрабатывающего оборудования", — прокомментировал Михаил Кийко.

Кроме того, в рамках соглашения предполагается содействие в разработке, модернизации и экспериментальной апробации передовых машиностроительных технологий на территории Нижегородской области; создание инновационных технологий, продуктов или процессов на территории Нижегородской области, последующего совместного внедрения и развития.



СПРАВКА:

АО "Механика" - станкостроительный холдинг госкорпорации "Ростех", созданный в сентябре 2021 года. Он сформирован на базе разрозненных станкоинструментальных активов корпорации для формирования единого центра компетенций в области технического перевооружения и модернизации предприятий промышленности. Холдинг объединяет 14 предприятий в 10 регионах РФ, на которых работает свыше 3 тысяч человек.

Госкорпорация "Ростех" – одна из крупнейших промышленных компаний России. На 2022 год объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят "АвтоВАЗ", "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", "Концерн "Калашников" и др.