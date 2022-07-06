Суд вынес приговор собственнику заброшки в Кулебаках, с которой упал подросток

Кулебакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который являлся собственником здания бывшего радиозавода. В июне 2021 года на заброшенном объекте погиб 16-летний подросток.
Как рассказали в прокуратуре Нижегородской области, собственник здания, расположенного на ул. Бутова в Кулебаках, допустил небрежность и не законсервировал неэксплуатируемый объект, чтобы закрыть свободный доступ к нему. Результатом такого бездействия стала трагедия.
Следователи установили, что вечером 13 июня 2021 года подросток в компании сверстников забрался на крышу 8-этажной заброшки. Мальчик поскользнулся и упал на землю. От полученных травм ребёнок скончался.
В ходе предварительного расследования собственник здания свою вину признал.
Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновному назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.
В прокуратуре также добавили, что за время предварительного расследования и судебного разбирательства удалось добиться передачи права собственности на здание градообразующему предприятию ПАО "Русполимет", которое снесло проблемное здание.
Согласно информации, в настоящее время производятся работы по расчистке территории от строительного мусора.
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