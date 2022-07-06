Дополнительные электрички назначены на Дзержинском направлении с 11 июля

Дополнительные электрички будут назначены на дзержинском направлении с 11 июля. Кроме того, будет скорректировано расписание пригородного поезда сообщением Нижний Новгород - Гороховец. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.
Согласно информации, по рабочим дням будут запущены дополнительные поезда:
В связи с этим изменится расписание поезда № 6303 сообщением Н.Новгород - Гороховец (отправление в 6:20). Так, будет увеличена стоянка в Доскине с 1 до 3 минут, последующее расписание стоянок сместится на 2 минуты. В Дзержинске поезд будет стоять 1 минуту - с 7:16 до 7:17. Прибытие в Нижний Новгород - в 8:08.
Актуальную информацию о расписании поездов можно уточнить на сайте ВВППК.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года будет продлён льготный проезд в нижегородских электричках для школьников и студентов. ЛЬготный период продлят на две недели - до 30 июня.
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