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Общество

Дополнительные электрички назначены на Дзержинском направлении с 11 июля

05 июля 2022 15:23  [259] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Дополнительные электрички будут назначены на дзержинском направлении с 11 июля. Кроме того, будет скорректировано расписание пригородного поезда сообщением Нижний Новгород - Гороховец. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.

Согласно информации, по рабочим дням будут запущены дополнительные поезда:

  • № 6901 Н.Новгород – Дзержинск: отправление в 5:40, прибытие на конечную станцию в 6:10;
  • № 6902 Дзержинск – Кустовая: отправление в 6:32, прибытие на конечную станцию в 7:11;
  • № 6903 Кустовая – Дзержинск: отправление в 7:19, прибытие на конечную станцию в 7:55;
  • № 6904 Дзержинск – Н.Новгород: отправление в 8:45 , прибытие на конечную станцию в 9:24;
  • № 6905 Н.Новгород – Дзержинск: отправление в 15:45, прибытие на конечную станцию в 16:25;
  • № 6906 Дзержинск – Кустовая: отправление в 16:45, прибытие на конечную станцию в 17:18;
  • № 6907 Кустовая – Дзержинск: отправление в 17:33, прибытие на конечную станцию в 18:08;
  • № 6908 Дзержинск – Н.Новгород: отправление в 18:35, прибытие на конечную станцию в 19:19.

В связи с этим изменится расписание поезда № 6303 сообщением Н.Новгород - Гороховец (отправление в 6:20). Так, будет увеличена стоянка в Доскине с 1 до 3 минут, последующее расписание стоянок сместится на 2 минуты. В Дзержинске поезд будет стоять 1 минуту - с 7:16 до 7:17. Прибытие в Нижний Новгород - в 8:08.

Актуальную информацию о расписании поездов можно уточнить на сайте ВВППК.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года будет продлён льготный проезд в нижегородских электричках для школьников и студентов. ЛЬготный период продлят на две недели - до 30 июня.

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Теги:
ГЖД Дзержинск электрички
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